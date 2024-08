Verschillende ploegen liggen in polepositie voor Cyril Ngonge, die na amper een halfjaar weer mag vertrekken bij Napoli

Volgens Tuttosport heeft AS Roma hem op hun radar staan als mogelijke vervanger van Paulo Dybala. Ook SS Lazio en FC Bologna, die deze zomer Joshua Zirkzee verloren, zouden interesse tonen.

Ngonge heeft een contract bij Napoli tot 2028 en zijn marktwaarde wordt geschat op 12 miljoen euro door Transfermarkt. Een eventuele transfer zou dus mogelijk zijn, maar een uitleenbeurt behoort ook tot de mogelijkheden.

De druk op Ngonge neemt verder toe nu Napoli een nieuwe concurrent heeft binnengehaald. De Italiaanse club kondigde onlangs de komst van de Braziliaan David Neres aan, waarvoor ze 30 miljoen euro betaalden aan Benfica.

Ngonge werd vorige winter door Napoli voor 18 miljoen euro overgenomen van Hellas Verona. Bij Verona maakte de Belg indruk door 11 doelpunten te scoren in 36 wedstrijden, wat de interesse van Napoli wekte. Sinds zijn overstap heeft hij 16 wedstrijden gespeeld voor Napoli, waarin hij één keer scoorde.

De 24-jarige aanvaller doorliep zijn jeugdopleiding bij Anderlecht en Club Brugge. In 2018 maakte hij zijn profdebuut voor Club Brugge in een wedstrijd tegen Standard.

🔵🇧🇷 Official, confirmed. David Neres signs in as new Napoli player from Benfica.



€30m package agreed days ago and now all signed. pic.twitter.com/j09gbIJUgT