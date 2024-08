Bodart krijgt met enige vertraging dan toch zijn droomtransfer: 'Standard en Italiaanse eersteklasser onderhandelen over transfer'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Arnaud Bodart lijkt zijn transfer naar de Serie A met enige vertraging dan toch te krijgen. AC Monza wil de doelman van Standard naar Italië halen.

Arnaud Bodart leek lange tijd op weg om een transfer naar AS Roma te maken. De Luikenaar kon er de doublure voor Mile Svilar worden, maar Standard overspeelde de hand in de onderhandelingen. Uiteindelijk kozen De Romeinen voor Mathew Ryan.

De voorbije weken was het muisstil rond Bodart. De Rouches kozen voor Matthieu Epolo tussen de palen, terwijl Bodart helemaal aan de kant werd geschoven. Het jeugdproduct moét immers de clubkas vullen.

© photonews

De Italiaanse media weten dat Bodart zijn transfer naar De Laars alsnog zal krijgen. AC Monza is momenteel in gesprek met Standard over de transfer van de 26-jarige doelman.

Leuk om weten: Monza is nog steeds eigendom van de familie Berlusconi. Adriano Galliani neemt het dagelijks bestuur voor zijn leiding - de Italiaan was de architect van het succesvolle AC Milan begin deze eeuw - en Alessandro Nesta is er coach.

Kan Arnaud Bodart ook eerste keuze worden in Italië?

Bodart kan er overigens strijden voor een basisplaats. Michele Di Gregorio trok naar Juventus FC, terwijl Alessio Cragno in de lappenmand ligt met een zware blessure. Voor de volledigheid: Transfermarkt schat de marktwaarde van Bodart op zes miljoen euro. En die centen heeft Standard méér dan broodnodig.