Muslic verrast tegen over tegenstander: "Kun je zijn nummer aan mijn sportief directeur bezorgen?"

Cercle Brugge speelt vanavond op bezoek bij Wisla Krakau. De trainer van de Vereniging verraste alvast op zijn persconferentie.

Cercle Brugge speelt tegen Krakau in de Conference League. De ploeg zakte echter naar de tweede klasse, maar volgens trainer Miron Muslic is groenzwart daarom helemaal geen favoriet om dit duel te winnen.

“Want je wint niet zomaar de Poolse beker. En zonder kwaliteit haal je de play-offs van de Conference League niet”, is de trainer van Cercle Brugge heel erg duidelijk op zijn persconferentie, geciteerd door Het Nieuwsblad.

Volgens Muslic zijn ze vooral in eigen huis een heel te duchten tegenstander. En de trainer van Cercle Brugge weet ook wie heel gevaarlijk is bij zijn tegenstander. “Met Rodado heeft het een vlot scorende spits. Kun je zijn nummer aan mijn sportdirecteur bezorgen?”, richt hij zich tot de Poolse pers.

Van een afwachtende houding aannemen is dan ook geen sprake. “We zullen all-in gaan. We willen onszelf belonen voor ons werk van de afgelopen twaalf maanden. We kunnen geschiedenis schrijven en zijn zeer gemotiveerd om dit af te maken.”

Van de Poolse tweedeklasser mogen ze dat bij Cercle Brugge ook verwachten. Achter hen staat een enthousiast publiek van maar liefst 25.000 toeschouwers.