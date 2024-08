'RSC Anderlecht verrast flink en mikt op miljoenendoelman om concurrentie met Coosemans aan te scherpen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Colin Coosemans is tot op heden dé held van RSC Anderlecht. De 10 op 12 dat paars-wit behaalde in de Jupiler Pro League mag het zeker aan hem danken. En ook tegen Minsk zal op hem gerekend worden.

Toch wil RSC Anderlecht ook een extra doelman aanwerven. Sinds het vertrek van Kasper Schmeichel uit het Lotto Park is de spoeling bij paars-wit dun onder de lat. En Anderlecht zou kosten noch moeite gaan sparen om iemand aan te trekken.

Volgens Griekse bronnen zouden ze namelijk azen op Odisseas Vlachodimos. Dat is een 30-jarige Griekse doelman die de nodige adelbrieven kan voorleggen. Hij zou echter zeker niet goedkoop zijn, waardoor enkel een huurdeal logisch lijkt.

Odisseas Vlachodimos begon zijn carrière bij de jeugd van Stuttgart, maar lanceerde zijn carrière uiteindelijk alsnog vanuit eigen land bij Panathinaikos. Daar werd hij opgepikt in 2018 door Benfica, daarna ging het heel snel.

23,6 miljoen euro voor Griekse doelman

Nottingham Forest betaalde vorig seizoen bijna vijf miljoen euro voor hem, deze zomer trok hij naar Newcastle United voor liefst 23,6 miljoen euro. Daarmee is hij een absolute toptransfer waar ze in Engeland in geloven.

De kans dat Anderlecht hem dus kan overkopen is zo goed als nihil. Enkel een huurbeurt lijkt in de lijn der verwachtingen te kunnen liggen, maar dan moeten ze bij The Magpies daar ook wel open voor willen staan.