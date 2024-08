Tolu Arokodare doet zijn zegje over de verschroeiende kritiek die Wesley Sonck op hem had

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Op de openingsspeeldag uitte Wesley Sonck enorme kritiek op Tolu. De aanvaller van KRC Genk reageert nu op die aantijgingen.

Tolu Arokodare lag de voorbije speeldagen in de Jupiler Pro League, ondanks de nodige doelpunten, onder vuur bij supporters en analisten.

Zeker Wesley Sonck was bijzonder scherp. Al na 45 minuten in de openingsmatch spaarde hij zijn kritiek niet op de spits van KRC Genk, die vooral met zijn lichaam wou pronken, door met zijn mouwtjes omhoog op te warmen.

In een interview met Het Belang van Limburg reageert Tolu nu op die beschuldigingen. “De kritiek geeft me op een bepaalde manier extra energie. Ik tilde er zo zwaar aan, omdat de man die het zei blijkbaar zelf een profvoetballer is geweest”, klinkt het.

Volgens Tolu heeft hoe je je kleedt totaal niks te maken met zijn voetbalprestaties. “Ik kan nu eenmaal moeilijk mouwtjes verdragen. Ik loop in de zomer altijd rond in mouwloze shirts, bij mijn vorige club Amiens sneed ik de mouwen zelfs uit onze trainingsshirts.”

Het is normaal niet de gewoonte van Tolu om op dit soort zaken te reageren. “Omdat het de meningen voedt die bij een deel van de Genkse supporters bestaan. Ze leiden bijvoorbeeld uit mijn lichaamstaal af dat ik arrogant zou zijn. Iedereen die mij ook maar een beetje kent, weet dat dat absoluut niet klopt. Ik ben wie ik ben.”