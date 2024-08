Drama bij Union: basisspeler valt voor maanden uit na blessure op training

Bij Union zullen ze snel moeten schakelen. Gisteren viel Henok Teklab out met een zware blessure op training. De linksmidden zal maanden buiten strijd zijn.

Wat de precieze aard van de blessure is, moet nog duidelijk worden, maar bij Union wisten ze meteen dat het heel erg was. Teklab startte dit seizoen in drie van de vier matchen en had geen echte concurrent binnen de kern.

Union was al op zoek naar een back up, maar zal nu sneller moeten schakelen gezien de urgentie. In die optiek stond Ousseynou Niang al op het lijstje. De 22-jarige Senegalees van Riga is de prioriteit van de sportieve leiding.

Nog bij Union bekijken ze wat ze gaan doen met een eventuele vervanger voor Cameron Puertas. De spelverdeler vertrok, maar de Brusselaars menen dat ze binnen de club opties hebben om hem te vervangen.

Met name Anouar Ait El Hadj. “Anouar kan zeker iets toevoegen en hij toont dat hij bereid is om te knokken. Hij pikt het DNA van Union snel op en dat is positief", aldus Guillaume François.

"Misschien moeten we eerder op zoek naar de juiste formule om Cameron te vervangen. Hij injecteerde zoveel energie in de ploeg, die moeten we op het veld blijven terugzien, ook als hij vertrekt.”