Italiaanse Como lijkt opnieuw te gaan toeslaan met wereldvedette

Volgens transferexpert Fabrizio Romano is Sergi Roberto in Italië aangekomen om zijn medische testen te ondergaan voor Como. De Italiaanse club promoveerde recent nog naar de Serie A en heeft met trainer Cesc Fàbregas torenhoge ambities.

De club haalde eerder deze zomer al wereldsterren binnen zoals Pepe Reina en Raphael Varane. Recent werd ook ex-Genkspeler Alieu Fadera aan de selectie toegevoegd.

Het contract van de 32-jarige rechtsachter liep in juni af bij Barcelona en werd niet verlengd. Bij Barça speelde Roberto meer dan 373 wedstrijden en scoorde hij 19 keer. Zijn meest memorabele doelpunt maakte hij in de historische 6-1-comeback tegen Paris Saint-Germain in de Champions League.

Bij de Catalanen won hij maar liefst 25 prijzen, waaronder zeven keer de Spaanse landstitel en twee keer de Champions League.

Naast Sergi Roberto bereiden ook twee jonge talenten zich voor op hun medische keuringen in Italië. Het zal gaan om Máximo Perrone van Manchester City en Nico Páz van Real Madrid. Como verloor maandag nog met 3-0 van Juventus, mede door een doelpunt en assist van de Belg Samuel Mbangula. De komst van Sergi Roberto is alvast meer dan welkom voor de promovendus.

