Michel Preud'homme openhartig over rol als bondscoach Rode Duivels: "Ze hebben mij gevraagd, maar..."

Michel Preud'homme, die inmiddels al een tijdje op voetbalpensioen is, heeft een indrukwekkende carrière achter de rug als speler en trainer. Ondanks zijn succesvolle loopbaan bij verschillende clubs, bleef de rol van bondscoach van de Rode Duivels buiten bereik.

In een recente podcast sprak Preud'homme openhartig over de gemiste kans om de Belgische nationale ploeg te leiden.

Na het vertrek van Roberto Martínez als bondscoach, benaderde de Belgische voetbalbond Preud'homme met de vraag of hij geïnteresseerd was in de rol van bondscoach of technisch directeur. Uiteindelijk werden Domenico Tedesco als bondscoach en Frank Vercauteren als technisch directeur aangesteld.

"Ze hebben mij gebeld en gevraagd of ik geïnteresseerd was in een van de twee rollen," vertelde Preud'homme in MIDMID. "Als trainer was het voor mij niet meer mogelijk, en hoewel ik even heb nagedacht over de rol van technisch directeur, heb ik uiteindelijk nee gezegd."

"Het had mooi geweest om een titel te brengen aan de nationale ploeg, want dat is nog niet gebeurd. Ik heb geen kroon nodig op mijn werk. Ik heb veel bereikt als speler en als trainer, en ik ben daar tevreden mee," concludeerde hij.

Michel Preud'homme geniet met volle teugen van zijn pensioen. De gewezen doelman was als trainer succes bij Standard, KAA Gent, Twente, Al-Shabab en Club Brugge. In totaal pakte hij als trainer acht trofeeën.