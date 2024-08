OFFICIEEL: Nathan Ngoy tekent bij Engelse club, Standard krijgt financiële boost

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Nathan Ngoy heeft een transfer te pakken naar Engeland. De verdediger tekent een meerjarig contract bij Luton Town.

Volgens Sacha Tavolieri is de deal tussen Standard en het Engelse Luton een feit. De Engelse tweedeklasser betaalt vijf miljoen euro aan de Rouches. In het contract is ook een doorverkooppercentage van 10 tot 20 procent opgenomen.

Ngoy verruilde de jeugdopleiding van RSC Anderlecht in 2019 voor die van Standard. In 2021 maakte hij zijn officiële debuut in het eerste elftal van de Rouches.

Bij Standard speelde de 21-jarige Belg 38 wedstrijden en wist daarin één keer te scoren. Die treffer maakte hij tegen Anderlecht in een knotsgekke 3-2 zege.

De verdediger had nog een contract tot 2026 in Luik. Volgens Transfermarkt heeft hij een transferwaarde van 3,5 miljoen euro.

Zo kan Standard weer cashen, al moeten ze wel een sterkhouder missen. De financiële onzekerheid van de club heeft er immers voor gezorgd dat een aantal sterkhouders moeten vertrekken.