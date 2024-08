OFFICIEEL: Raman is een Kakker:, Tim Matthys reageert "Toen ik het hoorde, heb ik niet getwijfeld"

Benito Raman komt weer in België spelen. Na een half jaar bij het Turkse Samsunspor tekende hij nu een contract voor twee seizoenen met optie bij KV Mechelen. Bij Malinwa zijn ze opgetogen met hun ervaren offensieve versterking.

Raman speelder eerder al bij onder andere KAA Gent, Standard de Liège en RSC Anderlecht. "Zijn snelheid, technische vaardigheden en niet aflatende inzet maken hem een geduchte aanvaller voor elke verdediging", klinkt het bij Mechelen.

In het seizoen 2017/18 werd hij door Standard verhuurd aan het Duitse Fortuna Düsseldorf. Zijn prestaties leverden hem in 2019 een transfer op naar Schalke 04, een van de grootste clubs in Duitsland. Bij Schalke speelde Raman 54 wedstrijden en scoorde hij 11 doelpunten in de Bundesliga.

“Dat we aanvallende versterking konden gebruiken was duidelijk.”, aldus Sportief Directeur Tim Matthys die al weken, zelfs maanden, met dit dossier bezig is. “Clubs over de hele wereld zijn op zoek naar aanvallers, dus soms moet je geduldig zijn om de juiste profielen aan te trekken.”

Volgens Matthys was Benito in het begin van de transferperiode geen optie waardoor er op verschillende dossiers werd gewerkt. “Toen we te horen kregen dat Benito toch op de markt ging komen heb ik niet getwijfeld”, aldus een uitermate tevreden Sportief Directeur.

“Dat we een spits van zijn kaliber kunnen halen maakt mij enorm blij. Hij past perfect bij onze club en zal ons een kwaliteitsinjectie geven.” besluit Tim Matthys.