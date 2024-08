Vandenbempt zag hoe Tedesco van mening veranderde over Courtois na EK: "Die behoefte had hij niet meer"

Zolang Domenico Tedesco bondscoach is, zal Thibaut Courtois niet meer terugkeren bij de nationale ploeg. Dat maakte de doelman van Real Madrid gisteren wereldkundig. "Doodzonde", vindt Peter Vandenbempt. De analist zag hoe Tedesco stilaan vond dat hij Courtois niet meer nodig had.

Volgende week is er de selectiebekendmaking voor de Nations Leaguie-matchen en Courtois nam de vlucht vooruit door nu al aan te kondigen dat het geen zin heeft om hem op te roepen.

"Je hebt nu wel het voordeel van de duidelijkheid. Volgende vrijdag en komende maand moeten we nu niet elke keer weer vragen aan Tedesco hoe het zit met Courtois. Nu is de situatie klaar en duidelijk", aldus Vandenbempt bij Sporza.

Het blijft wel eeuwig zonde dat de beste doelman van de wereld en de bondscoach niet meer met elkaar door dezelfde deur kunnen. "Vorige week onderstreepte Courtois nog zijn klasse in de Europese supercup. Het is doodzonde dat je nu in de Nations League, maar vooral over twee jaar op het WK - dan is Courtois nog altijd top - niet kunt rekenen op een uitstekende doelman."

Courtois wachtte tevergeefs op excuses nadat hij vond dat Tedesco gelogen had en kleedkamergeheimen naar buiten had gebracht. "Ik kan me voorstellen dat het goede EK van Koen Casteels de noodzaak bij Tedesco minder groot maakte om even door het stof te gaan en zijn excuses aan te bieden. Dat vind ik toch een gevaarlijk standpunt."

"Maar nog eens: dit is doodzonde. Dit had allemaal niet hoeven te gebeuren als beide partijen minder koppig waren geweest, een minder groot ego hadden gehad én er minder via het publieke forum gesproken was. Ach, het is nu niet anders."