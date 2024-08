Anderlecht weet waar het aan toe is met de blessures van Vertonghen en... Hazard

Jan Vertonghen zal waarschijnlijk pas op 15 september zijn rentree maken bij Anderlecht, tijdens de wedstrijd tegen Westerlo. Dit betekent dat de centrale verdediger de komende wedstrijden, waaronder de belangrijke duels tegen Dinamo Minsk en Union, moet missen.

De 37-jarige aanvoerder heeft al drie wedstrijden gemist vanwege problemen met zijn achillespezen en de club wil geen risico nemen met zijn gezondheid. “We gaan zeker geen risico’s nemen”, verklaarde Anderlecht-coach Brian Riemer na de wedstrijd tegen Minsk.

“We willen vermijden dat hij te vroeg terugkeert en nadien twee maanden langs de kant staat.” Vertonghen speelde eerder dit seizoen nog tegen STVV en Antwerp, maar heeft sindsdien geen minuten meer gemaakt vanwege zijn blessure.

Naast Vertonghen is Francis Amuzu ook een twijfelgeval voor de wedstrijd tegen Minsk, al lijkt de kans groter dat hij wel fit zal zijn voor de topper tegen Union.

Terwijl Vertonghen en Amuzu met blessures kampen, is er beter nieuws over Thorgan Hazard. De aanvaller heeft een nieuwe stap gezet in zijn revalidatie na de zware kruisbandblessure die hij opliep in april tijdens de play-offs tegen Union.

Hazard is inmiddels begonnen met looptrainingen, een belangrijke fase in zijn herstelproces. Als alles volgens plan verloopt, zal Hazard rond de jaarwisseling weer inzetbaar zijn voor Anderlecht.