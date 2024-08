Hoeveel water moet er bij de wijn? Dit is het loon van Christian Eriksen waar Anderlecht mee moet concurreren

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Christian Eriksen naar Anderlecht. Het gerucht blijft nog altijd een eigen leven leiden, al lijkt het financieel een haast onhaalbare opdracht.

Christian Eriksen ligt nog één jaar onder contract bij Manchester United. De Deen is echter op zoek naar speelminuten en die lijken er niet echt te zijn.

Ook al wil hij zelf heel graag in Engeland blijven voetballen, toch zou hij volgens Het Laatste Nieuws wel zin hebben in een vertrek naar de Deense enclave bij Anderlecht. Al blijft het vooral financieel een mission impossible te zijn.

De transfersom, vijf miljoen euro, zou nog spek naar Anderlechts bek zijn. Dat zou geen probleem mogen vormen, maar het loon van Eriksen is dat wel.

Momenteel heeft hij bij Manchester United een bruto maandsalaris van 176.000 euro. Ter vergelijking: Kasper Schmeichel tekende voor een jaarloon van 250.000 euro bruto.

Er zal dus nog heel veel water bij de wijn moeten gedaan worden om die kloof te overbruggen. Het grote voordeel van RSC Anderlecht is echter de zomermercato. Die loopt bij ons tot 6 september, in de Eredivisie, waar Ajax interesse toont, is dat op 2 september.

Het is gigantisch pokeren dat Fredberg wellicht doet, maar de situatie van de sluiting van de transfermarkt zou wel eens in zijn voordeel kunnen spelen.