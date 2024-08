Niet goed genoeg voor Anderlecht, maar nu lonkt buitenlands avontuur: "Ik kan Riemer begrijpen"

De voorbije weken is Noah Sadiki heel goed bezig. Dat zorgt zelfs voor internationale interesse voor de middenvelder van Union SG.

Vorig jaar zette Noah Sadiki de overstap naar Union SG. Hij speelde een goed seizoen, maar is nu pas echt zijn grote doorbraak aan het forceren. Al zou het zomaar kunnen dat hij volgende week in het buitenland speelt.

Er is de nodige interesse van Union Berlijn en ook Lyon volgt hem van heel dichtbij op. Toch vreemd voor een speler die bij RSC Anderlecht niet goed genoeg was om te spelen, ook al was iedereen lovend over hem.

“Had Anderlecht hem wat meer op het midden uitgespeeld, dan was hij wellicht nooit vertrokken. Alleen kan ik Riemer begrijpen”, zegt Frank Boeckx in een interview met Het Nieuwsblad.

“Als je daar al jongens als Verschaeren, Stroeykens en Leoni hebt lopen, dan heb je daar ook wel wat ervaring nodig, natuurlijk. Het nadeel dat Noah had, is dat hij niet alleen de kwaliteiten heeft om op het middenveld te spelen, maar ook het loopvermogen om op de flank zijn plan te trekken.”

Een uniek profiel dus, eigenlijk met niemand te vergelijken. De kleine pitbull waar je nooit klaar mee bent en dat leverde hem ondertussen ook een eerste selectie op voor de Congolese nationale ploeg.