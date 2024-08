Skov Olsen en Onyedika nog niet vertrokken bij blauwzwart: zo ziet Hayen het

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge speelt dit weekend op bezoek bij Dender. Tijd om te bevestigen voor Hayen en co, al zijn er ook nog andere kopzorgen.

Het blijft nog eventjes spannend bij Club Brugge. Na de overwinning tegen Royal Antwerp FC is de druk eventjes wat minder, maar er moet vooral gewonnen worden van Dender dit weekend.

Vorig seizoen had Club Brugge het knap lastig op verplaatsing, ook bij de kleinere ploegen. Zo werd er maar zes keer gewonnen in de vijftien uitwedstrijden. Meestal gaf de wil en de inzet van de tegenstander toen de doorslag.

“Ik hoop dat die resultaten van toen een les zijn geweest”, aldus trainer Nicky Hayen in Het Nieuwsblad. “Het is inderdaad iets dat meteen in het oog springt wanneer je vorig seizoen analyseert. Hopelijk houden de spelers daar rekening mee.”

Een ander gegeven dat voor de nodige spanning zorgt is uiteraard de zomermercato. Die loopt nog eventjes, waardoor er nog altijd mannen kunnen vertrekken. Dan wordt er vooral gedacht aan Skov Olsen en Onyedika die voorlopig nog in Westkapelle rondlopen.

“Natuurlijk begint er tijdens die laatste dagen altijd veel te bewegen. Of wordt er last minute nog geboden op spelers. Dat zorgt overal voor nervositeit”, aldus Hayen. “Maar wij hebben ons huiswerk al gemaakt. Dus ook daar moeten we afwachten.”