18-jarig wonderkind schittert in Bernabéu en beslist de wedstrijd

Na een eerste helft zonder doelpunten opende Real Madrid de score kort na de rust. Federico Valverde zorgde in de 50e minuut voor de 1-0 met een afgeweken vrije trap.

Ondanks de dominantie van de Madrileense ploeg, met sterspelers zoals Kylian Mbappé en Vinícius Júnior op het veld, bleef de 2-0 lange tijd uit.

De geruststelling voor Real Madrid kwam pas in de 88e minuut toen Brahim Díaz een lange bal van Eder Militão knap verwerkte en deze over de doelman van Real Valladolid in het doel legde.

In de 86e minuut werd Mbappé vervangen door het Braziliaanse wonderkind Endrick. De debutant zorgde in de extra tijd met een fraai schot voor de 3-0.

Met slechts 18 jaar en 35 dagen oud, werd Endrick de jongste buitenlandse speler in de geschiedenis van La Liga die een doelpunt voor Real Madrid maakte. Hij speelde slechts 10 minuten, maar was meteen doeltreffend.

⚪️🇧🇷 Endrick becomes the youngest foreign player to score for Real Madrid in the entire history of La Liga.



18 years, 35 days.



10 mins played, one goal. pic.twitter.com/C3NBlm3j6r