Leandro Trossard zorgt voor ophef bij Arsenal, maar is wel andermaal beslissend

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Leandro Trossard heeft gisteren zijn eerste Premier League-doelpunt van het seizoen gescoord voor Arsenal. De Rode Duivel begon op de bank tegen Aston Villa, maar viel in en maakte vrijwel onmiddellijk het verschil met een doelpunt.

Trossard is dit seizoen bij Arsenal nog niet als basisspeler begonnen, maar bewees gisteren opnieuw waarom hij zo’n waardevolle invaller is.

Enkele minuten na zijn invalbeurt scoorde hij de 0-1. Al vierde hij zijn doelpunt niet uitgebreid.

Arsenal-coach Mikel Arteta reageerde op de persconferentie op reactie van Trossard. “Als je niet start in een wedstrijd, kun je op verschillende manieren reageren,” zei Arteta, geciteerd door Sporza.

“Leandro was boos, maar hij was boos omdat hij niet de kans kreeg om te tonen hoe goed hij is. Hij maakte het verschil bij zijn invalbeurt. Alle krediet en lof voor hem.”

Trossard speelt sinds januari 2023 bij de Gunners. In Londen heeft hij inmiddels 70 wedstrijden gespeeld en 19 keer gescoord. Ondanks dat hij met Arsenal dicht bij een Premier League-titel was, heeft hij nog geen grote prijs gepakt, buiten de Engelse Supercup. Met KRC Genk werd hij echter wel kampioen in 2019.