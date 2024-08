Marc Degryse voorspelt geen geweldig seizoen voor deze JPL-club: "Je kunt wel één keer toveren, twee keer zelfs, maar op de duur houdt het op"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union SG begon niet zoals verwacht aan het nieuwe seizoen in de JPL. De club staat wel op de vijfde plaats, maar echt vlot verliep het nog allemaal niet.

Afgelopen weekend speelde de vice-kampioen 0-0 gelijk op het veld van STVV, dat voorlaatste staat met twee punten. Marc Degryse merkt op dat de verwachtingen zeker niet zo hoog mogen liggen als vorig seizoen.

"Vorig seizoen waren Nilsson, Puertas en Amoura samen goed voor 45 doelpunten in de competitie. Dat is niet één speler, maar een hele voorhoede die je dient te vervangen", begint hij bij Het Laatste Nieuws. "Je kunt wel één keer toveren, twee keer zelfs, maar op de duur houdt het op."

Ieder jaar ziet Union SG sterkhouders vertrekken, maar die werden in het verleden steeds opnieuw zeer goed vervangen. "De wissel van de wacht na de succesvolle tandem Teuma en Lapoussin bleek een succes, maar om nu nóg eens in een vingerknip vervangstukken te vinden voor de drie bovengenoemde jongens, neen, dat zou me verbazen."

"Temeer omdat net als bij Antwerp de kleedkamer gerund wordt door een jonge trainer die nog alles moet bewijzen: Pocognoli. Kijk, voor de start van het voorbije seizoen ben ik toen Alexander Blessin gaan interviewen."

"Ik kwam buiten met het gevoel dat ik een trainer had gesproken die zeer goed wist waarmee hij bezig was en een duidelijk doel voor ogen had. Met Pocognoli heb je dat gevoel niét — niet onlogisch, zelfs. Voor Union geldt hetzelfde als voor Antwerp; als ze play-off 1 halen, zal het een succes zijn", besluit Degryse.