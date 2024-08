Vincent Kompany beleeft rollercoaster in Bundesliga-debuut: "Ik heb genoten maar..."

Vincent Kompany beleefde zijn eerste officiële wedstrijd als Bundesliga-coach met een rollercoaster aan emoties. Bayern München won uiteindelijk zijn eerste competitiewedstrijd met 2-3 van Wolfsburg.

De eerste helft werd volledig door zijn team gedomineerd, maar een dramatisch kwartier na de rust leek Wolfsburg de situatie te hebben gekeerd. Uiteindelijk slaagde Bayern München erin om in het laatste halfuur de overwinning veilig te stellen.

In een interview met DAZN reflecteerde Kompany op de wedstrijd. “Ik heb ervan genoten,” zei hij. “Ik kon genieten van mijn eerste wedstrijd als Bundesliga-coach. We domineerden de eerste helft en gaven geen kansen weg."

“Het begin van de tweede helft was niet goed. We incasseerden twee doelpunten, maar aan het einde was de mentaliteit goed en dat is de reden waarom we de wedstrijd hebben gewonnen.”

Kompany klonk dan ook opgelucht na de wedstrijd. “Ik heb lang genoeg gevoetbald om te weten dat je zo’n wedstrijd kunt verliezen of gelijkspelen. Het feit dat we hebben gewonnen, toont aan dat de juiste mentaliteit er was, ook al was niet alles perfect.”

Met deze overwinning heeft Kompany een solide basis gelegd voor de toekomst. Volgend weekend staat zijn eerste wedstrijd als coach in de Allianz Arena op het programma, waar Freiburg de tegenstander zal zijn.