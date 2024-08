Vermeeren moet zich nog niet al te veel illusies maken over zijn speeltijd: "Hij kwam een blessure compenseren"

Arthur Vermeeren hoopt op een nieuwe start in Leipzig, na zes maanden op de bank bij Atlético Madrid te hebben doorgebracht. Echter, de jonge Rode Duivel zal ook daar te maken hebben met stevige concurrentie.

Nadat Arthur Vermeeren zes maanden heeft gewacht op zijn kans bij Diego Simeone, heeft hij Atlético Madrid deze zomer verlaten en is hij op huurbasis met aankoopoptie naar Leipzig vertrokken.

In de Bundesliga krijgt de jonge Rode Duivel waarschijnlijk meer kansen om zich te laten zien, maar ook dat is nog niet zeker. Leipzig wil meedoen om de prijzen in Duitsland, dus de concurrentie binnen de club is groot.

"Je moet niet verwachten dat hij plotseling veel zal spelen. Leipzig heeft al vier zeer regelmatige spelers voor het middenveld," analyseert Bundesliga-commentator Luc van Doorslaer voor Sporza..

Vermeeren zal het niet makkelijk hebben bij Leipzig

Volgens hem is de komst van Arthur Vermeeren gekoppeld aan de zware blessure van een andere veelbelovende middenvelder die eerder deze zomer werd aangetrokken, Assan Ouédraogo. "Hij heeft een knieblessure opgelopen en het is afwachten hoe lang hij afwezig zal zijn. Dat zou maanden kunnen duren. Leipzig wilde dus een andere jonge middenvelder aantrekken om dit gemis op te vangen."

Toch heeft Vermeeren misschien wel de perfecte club gekozen voor de ontwikkeling van jong talent. "Het is niet uitgesloten dat hij plotseling uitstekend speelt en veel speeltijd krijgt. Leipzig heeft een aankoopoptie, dus als hij indruk maakt, zullen ze daarvan profiteren."