Ajax heeft atypische transfer beet, al is hij wel al een Nederlandse held gebleken

Ajax heeft een akkoord met Burnley over de transfer van Wout Weghorst naar Amsterdam. De Nederlandse international is niet meteen het profiel dat je voor ogen hebt van een Ajax-spits, maar kan in de ArenA wel uitgroeien tot een cultheld.

n de nacht van dinsdag op woensdag heeft Ajax een opvallende deal gesloten met Burnley over de transfer van Wout Weghorst. Volgens Mike Verweij van De Telegraaf is het opmerkelijk dat de transfersom voor de 32-jarige spits lager is dan de vijf miljoen euro die Ajax ontvangt voor middenvelder Silvano Vos, die naar AC Milan vertrekt.

Weghorst, afkomstig uit Borne, staat op het punt om zijn medische keuring te ondergaan. Zodra deze is afgerond, zullen de clubadvocaten de gemaakte afspraken tussen Burnley en Ajax definitief vastleggen. Verweij meldde eerder dat de spits al een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de Amsterdammers. Ajax heeft een contract voor twee seizoenen klaarliggen, tot medio 2026.

Het is geen grote verrassing dat Ajax en Weghorst tot een akkoord zijn gekomen. De club heeft al geruime tijd interesse in de ervaren spits. Weghorst zal bij Ajax de concurrentie aangaan met Brian Brobbey.

Een mogelijk struikelblok in de onderhandelingen was dat Ajax eerst spelers moest verkopen voordat ze nieuwe aankopen konden doen.

In de tussentijd wordt Chuba Akpom duidelijk gemaakt dat het in zijn belang is om in de laatste dagen van de zomerse transferwindow een nieuwe club te vinden. Als Akpom niet op korte termijn een nieuwe bestemming vindt, blijft hij bij het eerste elftal en wordt er mogelijk naar een wintertransfer gekeken.