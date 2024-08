Rode Duivel wordt gebruikt als pasmunt, ondanks dat hij eerder zijn trainer wist te overtuigen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Alexis Saelemaekers weet nog niet waar hij de rest van het seizoen gaat spelen. Er wordt immers geleurd met het jeugdproduct van Anderlecht. Hij werd vorig seizoen uitgeleend aan Bologna, maar nu staat hij mogelijk voor een definitieve transfer... naar een andere Italiaanse topclub.

AC Milan en AS Roma hebben opnieuw gesprekken gevoerd over een mogelijke ruildeal tussen Alexis Saelemaekers en Tammy Abraham. Met nog slechts twee dagen te gaan tot de transferdeadline, proberen beide clubs een overeenkomst te sluiten die tegemoetkomt aan hun respectieve behoeften.

Roma wil Tammy Abraham graag verkopen en ziet in Saelemaekers een geschikte aanvulling voor hun selectie. De Belgische vleugelaanvaller lijkt niet in de plannen van de Rossoneri voor dit seizoen voor te komen, waardoor een transfer naar Roma een uitkomst zou kunnen bieden.

Volgens journalist Matteo Moretto van Relevo is Milan bereid om Saelemaekers plus een geldbedrag te bieden in ruil voor de Engelse spits.

Hoewel er nog geen deal is gevonden tussen beide partijen, is de kloof volgens Moretto te overbruggen. De komende dagen zullen cruciaal zijn om te zien of de clubs de deal op tijd kunnen afronden.

Opmerkelijk was dat Saelemaekers in de voorbereiding Paulo Fonseca wel kon overtuigen met zijn prestaties. Maar er zijn nog andere opties op zijn positie en ze willen Abraham er absoluut bij.