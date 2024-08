Snelle vleugelverdediger tekent eerstdaags bij Genk: slimme investering of risico?

KRC Genk werkt druk aan de nodige versterking in diverse linies. Er is nu ook versterking voor de defensie op komst. De officiële berichtgeving zal er snel komen en voor extra stootkracht moeten zorgen bij de Limburgers.

Transferjournalist Fabrizio Romano meldde een week geleden al op zijn sociale media dat KRC Genk zo goed als rond is met Kayden Pierre, een 21-jarige rechtervleugelverdediger.

Die had nog een contract lopen tot eind december bij Kansas City, al zit er nog een optie voor een extra seizoen op. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde op dit moment 800.000 euro.

🚨🔵 Excl: Genk are closing in on deal to sign MLS talent Kayden Pierre from Kansas City.



21 year old fullback set to leave MLS for new chapter in Europe soon. 🇺🇸 pic.twitter.com/kDPrX8Qt3p — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2024

Ondertussen zou er schot in de zaak gekomen zijn en zou de deal al zo goed als rond zijn. Medische en fysieke proeven staan ondertussen al op het programma, daarna zou niets een handtekening nog in de weg staan voor de Limburgers.

Op zich is het een logische deal om Kayden Pierre naar de CEGEKA-Arena te brengen. De jongeling is een rechtervleugelverdediger en op die plaats staat bij Genk momenteel ene Zakaria El Ouahdi.

© photonews

De Marokkaanse international wordt al langere tijd in verband gebracht met een transfer en dus lijkt Pierre nu al de opvolger die ze in huis willen halen, voor het geval dat El Ouahdi in de komende week nog zou vertrekken.

Slim anticiperen, zoals dat heet. Pierre staat in de MLS te boek als een toptalent, met veel snelheid. Daardoor zou hij - naar Genkse gewoonte - zowel aanvallend als verdedigend zijn ding moeten kunnen doen, denk maar aan Maehle onder meer.

Opleiding in Michigan

Pierre werd opgeleid bij Vardar SC in Michigan, maar zit ondertussen al een jaartje of zes bij Kansas City. Daar kon hij in 2022 zijn debuut maken in de A-ploeg. Hij speelde al 34 matchen voor zijn team, waarvan 27 op het hoogste niveau.

Daardoor lijkt de rechtervleugelverdediger een risico te zijn, maar Amerikaanse bronnen melden ons dat het wel degelijk over een goede investering zou gaan. Zelf wil hij heel graag de overstap naar Europa maken, Genk is dus een prima stap.