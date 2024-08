Mike Penders reageert voor het eerst op zijn spectaculaire transfer naar Chelsea en laat zich uit over vergelijkingen met Thibaut Courtois

De transfer van Mike Penders naar Chelsea is ondertussen officieel gemaakt. De doelman zal KRC Genk verlaten en voor 20 miljoen euro naar de Premier League trekken. Voor de doelman was het zelf toch ook even schrikken.

Mike Penders werd onlangs voor 20 miljoen euro verkocht aan Chelsea, dat hem dit seizoen nog uitleent aan KRC Genk. Dat terwijl de doelman nog maar twee keer onder de lat stond bij de A-ploeg.

"Het was inderdaad wel even schrikken", reageerde Penders op zijn transfer bij Het Belang van Limburg. "Ik was op vakantie op Kreta, toen ik het telefoontje kreeg. Het was er al 38 graden, toen werd het heel even nog feller zweten."

"Ik wist natuurlijk al langer van interesse, ook van andere topclubs. Maar ik liet de gesprekken in de handen van mijn makelaars. Tot het die dag plots heel concreet werd", gaat hij verder.

De vergelijking met Thibaut Courtois

De 19-jarige Penders wordt gezien als een enorm talent. Er wordt hier en daar zelfs de vergelijking gemaakt met Thibaut Courtois. De Genkse doelman kan daar wel mee leven.

"Ik begrijp ze wel, omdat we bepaalde eigenschappen gemeen hebben. Zeker nu ik ook voor Chelsea heb gekozen als volgende club. Natuurlijk zijn we verschillend. Ik ben Mike Penders, heb mijn eigen persoonlijkheid, wil me ook niet te veel aan iemand spiegelen."

"Maar ik kan het toch alleen maar een compliment vinden dat ze me vergelijken met de beste keeper van de wereld? (Lacht) Het had veel slechter gekund", besluit hij.