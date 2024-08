Sporteconoom legt uit waarom Club Brugge deze winter al kan cashen op Maxim De Cuyper

Club Brugge en RSC Anderlecht beginnen met dezelfde ambities aan het seizoen. Al gebeurt dat financieel gezien op een totaal andere manier.

De Champions League zal Club Brugge minstens 60 tot 70 miljoen euro opleveren. Voor het Belgische voetbal is dat een gigantisch bedrag, het budget van heel wat kleinere ploegen samengerekend.

Met al die middelen zou Club Brugge op sportief vlak mijlenver voor moeten zitten op de andere ploegen, maar toch is dat helemaal niet het geval. Sporteconoom Trudo Dejonghe, Clubsupporter trouwens, legt uit waarom.

“Eén van zijn problemen is dat het zijn spelers te duur inkoopt”, klinkt het in HUMO. “Andere clubs weten dat je op een zak geld zit, dus vragen ze door. Geen enkele andere Belgische club kan 17 miljoen euro betalen voor een nutteloze spits als Roman Jaremtsjoek. Van hun Griek (Christos Tzolis, red.) heb ik me ook al afgevraagd: is zo'n spits niet in België te vinden?”

Bij paarswit moet dat op een heel andere manier gebeuren. “Anderlecht haalt goede, afgedankte spelers zonder doorverkoopwaarde. Er steekt geen toekomstvisie achter, maar de club heeft geen geld en moet nú een goede ploeg hebben.”

De doelstelling voor Anderlecht is duidelijk. “Als het één keer kampioen speelt en de Champions League in kan, is het financieel gered. Nu moeten ze de eigen jeugd veel te vroeg verkopen. Als ruwe diamanten, nog voor ze die geslepen hebben, en onder de prijs - zie Doku of Julien Duranville.”

Club Brugge kan deze winter cashen op Maxim De Cuyper

Bij Club Brugge loopt het helemaal anders. Zo tekende Maxim De Cuyper bij, omdat hij weet dat hij in de Champions League zal spelen.

“Zo krijg je een win-winsituatie. Club zal nog meer geld voor hem vangen, en De Cuyper zal bij een nog betere club een nog hoger loon kunnen verdienen - misschien vertrekt hij deze winter al wel, als ze uitgeschakeld zijn. De Champions League is de reden waarom spelers Club als tussenstation naar de top zien: ze hopen zélf achteraf te cashen.”