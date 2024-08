Westerlo-coach Timmy Simons trekt met veel vertrouwen naar KRC Genk: "Kunnen iedere tegenstander kietelen"

KVC Westerlo neemt het vrijdagavond op tegen KRC Genk. De Kemphanen staan op dit moment samen met Anderlecht op kop van het klassement en willen die positie verdedigen.

We zullen vrijdagavond ongetwijfeld een leuke wedstrijd te zien krijgen wanneer KVC Westerlo op bezoek gaat bij KRC Genk. Voor beide teams staat er wel wat op het spel.

Westerlo is namelijk nog steeds, samen met Anderlecht, leider van het klassement. KRC Genk staat op zijn beurt 7e in de stand met 7 punten.

"Dit zijn de leuke wedstrijden, hé. En ook daarin zullen we ons niet verstoppen en iedere keer vol voor de drie punten gaan", begint Westerlo-coach Timmy Simons bij Gazet van Antwerpen met veel vertrouwen.

"Ik ben ervan overtuigd dat we voldoende kwaliteiten hebben om iedere tegenstander te kietelen. We zullen ook trouw blijven aan onze principes: hoog druk zetten, counterpressing en met voetballend vermogen van achteren uit spelen", gaat hij verder.

Racing Genk en Westerlo zijn twee ploegen die dit seizoen al mooi aanvallend voetbal hebben willen spelen. Westerlo wil dit blijven doen volgens Simons.

"Het is niet omdat we nu tegen een topclub spelen dat we onze filosofie zullen aanpassen. Hopelijk krijgen we vrijdag zo ook een leuke wedstrijd. Racing Genk zal in eigen huis zeker niet de bus parkeren. Ze hebben veel scorend vermogen. Het is aan ons om daar iets tegenover te zetten", besluit hij.