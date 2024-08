Thorsten Fink komt met opvallend nieuws over Duivels Matte Smets en Kos Karetsas

Straks lost bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie voor de Rode Duivels. Mogelijk zit ook Matte Smets van KRC Genk bij de geselecteerde namen.

Het zou goed kunnen dat enkele grote namen vandaag ontbreken in de selectie van bondscoach Domenico Tedesco, waardoor er plaats is voor enkele nieuwe namen. Matte Smets van KRC Genk zou er wel eens bij kunnen zijn.

“Wordt Matte Smets genoemd bij de Rode Duivels? Hij zit niet in de voorselectie bij de beloften, dan lijkt het me wel mogelijk”, laat coach Thorsten Fink aan Het Belang van Limburg weten over zijn chouchou.

De trainer heeft alvast een duidelijke boodschap voor Tedesco. “Ik ga niet zeggen wie er moet geselecteerd moet worden, dat laat ik over aan de bondscoach. Maar Matte zou daar zeker goed mee kunnen omgaan. Mentaal is hij top, het is ook een voorbeeldprof die alles doet en laat voor zijn job.”

Karetsas bij Duivels?

Wie van KRC Genk ook in de selectie zou kunnen zitten, maar dan bij de Jonge Duivels, is Kos Karetsas. “Ik praatte met de Belgische bondscoach van de beloften, daar is hij op zijn 16de al in beeld. Als ook Griekenland geïnteresseerd is, dan moet hij op een bepaald moment zijn keuze maken met zijn hart.”

Fink vindt echter dat ook het programma van de jongeling in de gaten gehouden moet worden. “Kos is nog maar 16, de zware belasting bezorgt hem nu ook al wel eens links en rechts pijntjes. Dat is volstrekt normaal. maar dan moet je wel goed afwegen of je op dit moment met de beloften een zware trip naar Kazachstan wil maken.”