William Balikwisha vereffent rekening met Standard: "Klopt niet wat ze altijd gezegd hebben"

William Balikwisha speelt met OH Leuven tegen zijn ex-ploeg Standard. Dat maakt de tongen los over de moeilijke situatie bij zijn vorige werkgever.

Vorige week scoorde William Balikwisha voor het eerst voor OH Leuven en dat wil hij dit weekend tegen zijn ex-ploeg Standard maar al te graag nog eens overdoen.

De 25-jarige aanvaller wil graag enkele zaken rechtzetten over zijn vertrek bij de Rouches, want veel zaken kloppen volgens hem helemaal niet.

“Het klopt niet dat ik in mei al mijn contract verbrak”, zegt Balikwisha aan Het Nieuwsblad. “Dat gebeurde pas midden de transferperiode, nadat bleek dat de coach niet meer op mij rekende.”

Dat nieuws kreeg hij ook niet rechtstreeks te horen van zijn trainer. “Het is nooit direct tegen mij gezegd, ik hoorde het van ploegmaats dat ik meteen bij de reserven mocht gaan trainen.”

Standard zei dat Balikwisha zijn contract verbrak in mei, om richting Schalke 04 te trekken. “In samenspraak met de club trainde ik al niet meer, maar dan bleef het maar duren en sprongen de onderhandelingen af.”

Balikwisha mikt bij OHL op een standvastig seizoen. Of hij zal juichen bij een doelpunt tegen zijn ex-ploeg? “Geen idee, we zullen het morgen zien. Ik heb moeite om mij in te houden als ik scoor, dat is emotie. Als het gebeurt is, het die emotie. Niet vanuit een gevoel tegen Standard.”