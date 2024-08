Anderlecht haalde vorig seizoen groot talent, maar die kwam amper aan de bak: Premier League-club komt hem weghalen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Een opmerkelijke transfer op het laatste moment bij Anderlecht. De 19-jarige winger Tudor Mendel verkast naar Ipswich Town, de promovendus in de Premier League. Nochtans werd hij bij paars-wit met grote verwachtingen binnengehaald.

Mendel werd door Anderlecht bij de U18 van Chelsea transfervrij opgepikt. Uiteindelijk zou hij slechts tot 16 wedstrijden en één goal voor de Futures komen. Hij had nog een contract tot 2026, maar Ipswich Town kwam aankloppen in de laatste uren van de transfermercato in Engeland.

Mendel, een jonge Britse flankaanvaller, heeft medische testen afgelegd bij de Engelse Premier League-club Ipswich Town en zal daar een meerjarig contract ondertekenen. Anderlecht kon hem vorig jaar nog wegkapen voor de neus van Barcelona.

Ondanks al de positieve berichten kon Mendel echter nooit echt overtuigen bij Anderlecht. Mendel werd als te individualistisch bestempeld door de staf van de Futures.

Zijn situatie werd nog moeilijker door blessureleed, waardoor hij zijn basisplaats verloor en steeds meer uit beeld verdween bij de club. Door zijn beperkte speeltijd en tegenvallende optredens was een vertrek uit Brussel onafwendbaar.

Niet alleen Tudor Mendel, maar ook Luca Monticelli verlaat Anderlecht. De aanvallende middenvelder en aanvaller kreeg enkele kansen bij de eerste ploeg. Maar hij ging weinig kansen krijgen en dus heeft Anderlecht besloten om Monticelli te laten vertrekken naar Hellas Verona in Italië.