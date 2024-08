Ex-ploegmaat weet wat Dendoncker Anderlecht gaat bijbrengen: "De medische staf vroeg hem gewoon te stoppen"

Het zou vandaag nog officieel moeten gemaakt worden: Leander Dendoncker keert voor een jaartje terug naar Anderlecht. De middenvelder moet voor meer stabiliteit gaan zorgen. Olivier Deschacht weet exact wat de 29-jarige Rode Duivel kan bijbrengen.

Ver moet je het niet gaan zoeken. Dendoncker is één van die spelers die 90 of 120 minuten kan blijven gaan. “Leander is een loper met drie longen in zijn lijf, een échte box-to-box speler. In de huidige kern van Anderlecht mis ik dat type speler", aldus Deschacht bij HLN.

"Iemand die ook op kracht controle kan nemen over het middenveld. Ik zie in Leander ook eerder een ‘8' dan een ‘6', hij legt te veel energie in zijn spel om louter als verdedigende middenvelder te fungeren. Laat dat maar aan Rits of Leoni over."

Deschacht weet ook waarover hij spreekt. Hij zag hem op jonge leeftijd al ongelooflijke dingen doen. “In de voorbereiding op een nieuw seizoen stond de beep-test gepland. Een nachtmerrie voor veel spelers, omdat je dan echt kapot gaat."

"Terwijl de rest al een kwartier uitgeteld was, bleef Leander maar doorgaan. Beep, beep, beep...uiteindelijk heeft de medische staf hem gewoon gevraagd om te stoppen"

Dendoncker kan met dat loopvermogen ook voor gevaar zorgen. "Ook al is dat niet zijn voornaamste kwaliteit, Leander is iemand die kan dreigen vanop afstand. Ook zijn kopspel wordt vaak onderschat. Die goal die hij maakte in de Europa League tegen Manchester United vind ik tekenend voor Dendoncker."