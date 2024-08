Miron Muslic is het beu en wijst Cercle-fans terecht: "Het is iedere keer hetzelfde"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vertrekt topspits Kévin Denkey nog op transfer deadline day bij Cercle Brugge? Zijn vervanger staat al klaar, maar coach Miron Muslic predikt geduld.

Kévin Denkey wordt al een hele tijd in verband gebracht met een vertrek bij Cercle Brugge, maar de Togolees is tot nader order nog altijd speler bij de Vereniging. Het Engelse Ipswich toonde interesse, maar een deal is er nog niet.

Toch zal Denkey vroeg of laat vertrekken bij Cercle Brugge. Met de Braziliaan Felipe Augusto (20) werd in januari al een vervanger gehaald. Intussen speelde hij al 26 wedstrijden voor Cercle, waarin hij drie keer scoorde en één assist gaf.

Muslic is vergelijking Augusto en Denkey beu

In de terugwedstrijd tegen Wisla Krakow scoorde Felipe Augusto de verlossende 1-3 voor Cercle. Ook voor de Braziliaan een verlossing. "Ik heb het enkele weken geleden al gezegd, maar we moeten geduldig zijn", stelt Miron Muslic.

"Hij is nog altijd maar 20 jaar en heeft enorm veel potentieel. Felipe heeft zich ook al veel verbeterd, maar iedereen vergelijkt hem altijd met Denkey. Het zijn twee verschillende spelers."

"Ik heb het gevoel dat onze fans iedere keer dat Felipe speelt hetzelfde verwachten als van Kevin. Maar niemand is zoals Denkey, zelfs niet in België. Felipe moet zijn eigen manier en weg vinden, hij heeft alleen wat tijd nodig."