Pocognoli is duidelijk bij Union SG: "Hoop dat ik het niet meer moet doen in de kleedkamer"

Union SG speelt zondagavond de derby tegen RSC Anderlecht. Zo'n wedstrijd moet niet veel uitleg meer, zo ziet trainer Sébastien Pocognoli.

Union SG plande woensdag een open training in het stadion in aanloop naar de stadsderby tegen RSC Anderlecht. De supporters waren massaal op de afspraak om de spelers nog wat extra aan te moedigen.

“Het leeft enorm, die derby”, aldus de coach van Union SG bij Het Laatste Nieuws. “Je voelde het al op de open training. Het is een unieke match.”

Pocognoli heeft dat zelf nooit meegemaakt met Union SG. “Toen ik hier zelf speelde zaten we nog in tweede klasse en was er daarvan geen sprake, de laatste jaren wel. Het is een leuke rivaliteit, en tof om te spelen. Ik verwacht een match met veel intensiteit.”

De trainer van Union is alvast duidelijk over deze derby. “Ik hoop dat iedereen het belang van deze match beseft, en dat ik het niet meer moet benadrukken in de kleedkamer."

Pocognoli kreeg daarbij ook de nodige hulp van enkele spelers. "Dat hebben de anciens ook wel doen uitschijnen. Voor fans én spelers is dit een belangrijke afspraak”, besluit hij.