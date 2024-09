"Ik ben niet meer dezelfde Leander als toen ik vertrok": Dendoncker praat over zijn terugkeer naar Anderlecht

Leander Dendoncker werd deze week officieel voorgesteld bij Anderlecht. De middenvelder was tijdens de wedstrijd tegen Union al aanwezig in de tribunes.

Anderlecht speelde geen goede partij tegen Union SG, maar kon wel een punt versieren. Leander Dendoncker, die deze week terugkeerde naar paars-wit, zat in de tribunes.

Hij zal binnenkort een versterking kunnen zijn op het middenveld van Anderlecht. Bij de clubmedia legde hij al even uit waarom hij ervoor koos om terug te keren.

"Ik was op zoek naar een ploeg waar ik opnieuw kon spelen, matchritme kon opdoen. Waar ik terug mijn dingen kan doen. Dan is Anderlecht natuurlijk een goede plek", klonk het.

Hij geeft aan dat hij is veranderd sinds zijn laatste wedstrijd in het Lotto Park. "Ik ben niet meer dezelfde Leander als toen ik vertrok. Je ontwikkelt jezelf sowieso. Je wordt meer ervaren, bij de nationale ploeg gespeeld ook met een WK en een EK erbij. Dan verander je als speler, maar ook als mens."

"Het gevoel voor Anderlecht is er altijd gebleven. Eens een Mauve, altijd een Mauve. Anderlecht is ook gewoon thuiskomen voor mij", gaat hij verder.

Dendoncker heeft ook geen schrik om het woord kampioen te gebruiken. "Het gevoel om met Anderlecht kampioen te spelen is heel speciaal. Anderlecht staat voor een titel. Om kampioen te worden is het hard werken. Het is een belevenis die je met heel de club beleeft. Anderlecht is het aan zichzelf verplicht om elk jaar mee te doen voor de titel", besluit hij.