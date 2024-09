Ondanks interesse gaat lucratieve transfer van Yannick Carrasco niet door

Yannick Carrasco stond in de belangstelling van Al-Ittihad. Ondanks de interesse gaat de transfer van de Rode Duivel niet door.

De Belgische international stond in de belangstelling van de Saoedische club Al-Ittihad, maar volgens Sacha Tavolieri is zijn overgang nu van de baan.

De aanleiding voor de afgeblazen transfer is de verkoop van Mutaab Al-Harbi aan Al-Nassr voor een bedrag van €23 miljoen. Dominic Titi, de sportief directeur van Al-Shabab, heeft na de afronding van de deal persoonlijk contact opgenomen met de directie van Al-Ittihad om hen op de hoogte te stellen van de gevolgen voor de transfer van Carrasco.

De Rode Duivel genoot zijn opleiding bij KRC Genk voordat hij op zijn zestiende tekende bij het Franse Monaco. Na een succesvolle periode in het prinsdom werd hij voor vijftien miljoen euro gekocht door Atlético Madrid.

Na een avontuur in China keerde de Belg in 2020 terug naar Madrid. Onder Diego Simeone speelde onze landgenoot ruim 266 wedstrijden en wist daarin 47 keer te scoren. Zijn hoogtepunt in Madrid was het winnen van de titel in 2021.

De opvallende transfers van Carrasco naar Saudi-Arabië en China zorgden er niet voor dat hij niet meer werd geselecteerd voor de Rode Duivels. Met 78 caps kan hij zelfs zeggen dat hij een vaste waarde is binnen de nationale ploeg.