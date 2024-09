🎥 "Eindelijk": Brandon Mechele plant de blauw-zwarte vlag na Brugse derby

Club Brugge heeft nog eens een derby kunnen winnen tegen Cercle Brugge. En dus was het tijd om nog eens de blauw-zwarte vlag te planten op de middenstip.

De voorbije vijf derby's tussen Club Brugge en Cercle Brugge eindigden telkens op een gelijkspel. Ook op de allerlaatste speeldag van de play-offs van vorig seizoen, toen Club zijn 19de titel pakte en Cercle zijn vierde plaats veiligstelde.

De laatste zege van Club in de Brugse derby dateerde van 2 september 2022, bijna twee jaar geleden dus. Club wilde nog eens tonen wie de beste ploeg van Brugge was tegen Cercle, maar had het wel 25 minuten niet onder de markt.

Mechele over blauw-zwarte vlag

Met twee afgekeurde goals en twee geldige goals voor de rust en na de rust de snelle 3-0 van Skov Olsen speelde Club Brugge misschien wel zijn beste wedstrijd van het seizoen.

Voor Brandon Mechele het sein om de blauw-zwarte vlag nog eens te planten op de middenstip. "Eindelijk, ik heb lang genoeg moeten wachten. Ik heb dat altijd al eens willen doen, nu was het moment er."

Voor Mechele was het nog eens extra speciaal, omdat hij ook de openingsgoal scoorde. "Mijn eerste van dit seizoen en hopelijk niet mijn laatste. Vorig jaar seizoen scoorde ik zes keer, dus hopelijk volgen er nog meer."