🎥 Ongeziene taferelen: bekende ex-JPL-coach merkt dat het doel niet reglementair in orde is... en begint te graven

Bernd Storck is momenteel de coach van Sepsi. Het leven lijkt niet altijd eenvoudig in de Roemeense eerste divisie.

Na zich te hebben onderscheiden door zijn harde werk bij Moeskroen, Cercle Brugge, KRC Genk, KAS Eupen en KV Kortrijk, traint Bernd Storck al bijna twee jaar lang in de Roemeense competitie.

Bij Sepsi heeft de 61-jarige Duitser het team weer op de rails gekregen, hoewel de huidige spiraal eerder negatief is (vier opeenvolgende nederlagen). Hij heeft zijn oog voor detail zeker niet verloren, integendeel.

Afgelopen weekend reisde zijn team af naar Otelul Galati, dat enkele jaren geleden nog in de Champions League speelde. Bij het inspecteren van het veld vermoedde Storck dat een van de doelen niet de vereiste hoogte had.

Zijn vermoeden bleek juist te zijn: de afstand tussen de lat en de doellijn was te kort. Een kleine groep begon dus met graven in het gras om de frame de juiste hoogte te geven.

Ondanks de inzet van de coach, verloor Sepsi met 2-0. We hebben niet gecontroleerd of een van de twee doelpunten via de dwarslat werd gescoord...