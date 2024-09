Dan toch! KAA Gent vindt na hele transfersoap dan toch akkoord en heeft alweer versterking beet

Na een lange soap zou de deal eindelijk rond zijn. Aimé Omgba verlaat NAC Breda en trekt naar KAA Gent. De Nederlandse club vangt heel wat minder dan in eerste instantie was overeengekomen.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri hebben beide clubs een akkoord gevonden over een transfer van de aanvallende middenvelder. Het gaat om een bedrag van 1,25 miljoen euro.

NAC krijgt ook nog 15% op de toegevoegde waarde bij een eventuele doorverkoop. Zo vangt de club heel wat minder dan eerst gehoopt. Er was eerder deze mercato namelijk al een akkoord.

Toen ging het om 2,85 miljoen euro, maar die deal sprong af. Er werd een probleem ontdekt tijdens de medische tests, waarvoor Omgba geopereerd zou moeten worden.

Gent wou de deal wijzigen, maar NAC ging niet akkoord. Nadien volgde nog een hele soap omdat Omgba echt weg wou bij de Nederlandse club.

🔵🦬 Infos #KAAGent :

🇳🇱 Agreement found with #NAC Breda on €1,25M deal package + 15% on the added-value. included for Aimé Omgba.

✍🏼 4 years contract ready.

📞 1st @JeroenKapteijns #mercato #JPL pic.twitter.com/AQLiBOONC6