KAA Gent heeft beet! Winger met straffe statistieken wordt gehuurd met aankoopoptie

Gent heeft een akkoord gevonden met de City Football Group over de transfer van Zalan Vancsa, een 19-jarige linksbuiten die bij Lommel SK speelt. Hij wordt voor een jaartje gehuurd met aankoopoptie.

Gent is er dus uitgeraakt met Lommel. Zoals iedereen wel weet is Lommel deel van de City Group en die stallen wel eens jonge talenten in Limburg. Zo ook Zalan Vancsa, een 19-jarige linksbuiten die voor drie miljoen werd weggekocht bij MTK Budapest.

Vancsa speelde vorig seizoen 36 wedstrijden voor Lommel met 13 goals en 5 assists als mooie statistieken. Hij is dan ook geen goedkope optie.

Ze hoopten hem voor 5,5 miljoen plus 25 procent van een toekomstige doorverkoop te kunnen losweken, maar bij de City Football Group zijn ze daar niet tevreden mee. En dus kwamen ze nu bij deze formule uit.

De City Group wil 7 miljoen voor de Hongaarse jeugdinternational. Vancsa had deze zomer verschillende aanbiedingen uit Saoedi-Arabië voor heel wat meer geld.

Maar hij weigerde nu al naar de woestijn te verhuizen. Gent kan hem dus inschrijven op de Europese lijst en daarmee krijgt Wouter Vrancken ook een extra wapen.