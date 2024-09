Lierse hengelt doelman van PSV en zoon van ex-Anderlecht-doelman binnen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na het sluiten van de Nederlandse transferdeadline heeft Kjell Peersman alsnog een oplossing gevonden voor zijn sportieve toekomst. Hij wordt door de Eindhovenaren uitgeleend aan Lierse.

De 20-jarige doelman, die tot voor kort deel uitmaakte van de A-selectie van PSV, zag in Eindhoven weinig uitzicht op speeltijd. Om zijn ontwikkeling te bevorderen, zet Peersman zijn carrière voort in België.

PSV heeft besloten hem voor een seizoen te verhuren aan Lierse S.K., dat uitkomt in de Challenger Pro League. Peersman heeft bij PSV nog een contract tot medio 2026, maar de tijdelijke overstap naar Lierse biedt hem de kans om als eerste doelman aan de slag te gaan.

Bij PSV kon hij niet rekenen op veel speeltijd, ondanks de lovende woorden van voormalig trainer Ruud van Nistelrooij, die hem naar de A-selectie haalde. Na het vertrek van Van Nistelrooij verminderden Peersmans kansen om in de hoofdmacht te spelen, waardoor een verhuur de beste optie leek .

De jonge doelman wordt beschouwd als een van de grote Belgische talenten en heeft al indruk gemaakt als jeugdinternational.

Voor Peersman is dit seizoen cruciaal om zichzelf te bewijzen en verder te groeien, met het oog op een terugkeer naar PSV in de toekomst, waar hij kan strijden voor een plek in het eerste elftal.