OFFICIEEL: Eerste trainersontslag in de JPL is een feit, opvolger staat al klaar: club slaat mea culpa

Christian Lattanzio (52) heeft de twijfelachtige eer om de eerste coach te zijn die dit seizoen in de Belgische eerste klasse (1A) ontslagen is. Sint-Truiden besloot de samenwerking met de Italiaanse trainer te beëindigen na een teleurstellende seizoensstart.

Als vervanger wordt naar alle waarschijnlijkheid een oude bekende aangesteld: Felice Mazzu (58), die al ervaring heeft bij verschillende Belgische topclubs. Na het vertrek van enkele sterkhouders zoals Suzuki, Koita, Smets, Delorge, Bocat en Steuckers, stond Lattanzio voor een zware uitdaging om Sint-Truiden net zo goed te laten presteren als vorig seizoen, toen de club op een verdienstelijke negende plaats eindigde.

De start van het huidige seizoen verliep echter allesbehalve soepel. Na zes wedstrijden heeft Sint-Truiden nog geen enkele overwinning behaald, heeft het al vijftien tegendoelpunten geïncasseerd en staat de club met slechts drie punten uit zes wedstrijden op de voorlaatste plaats in de ranglijst.

De clubleiding lijkt haar hoop nu te vestigen op Felice Mazzu, de ervaren coach met een verleden bij Union, Anderlecht, Genk en Charleroi. Mazzu moest vorig seizoen bij Charleroi plaatsmaken voor Rik De Mil, die erin slaagde de club via de Relegation Play-Offs in de hoogste klasse te houden.

Sint-Truiden zou inmiddels al in gesprek zijn over de details van Mazzu’s aanstelling, inclusief welke stafleden hij mogelijk mee mag nemen naar zijn nieuwe uitdaging. De komende dagen zullen duidelijk maken of de onderhandelingen succesvol worden afgerond.

We nemen deze beslissing met pijn in het hart. Want Christian is een intelligente en integere coach met vakkennis", klinkt het bij STVV. "Bovendien erkennen we dat de omstandigheden niet makkelijk waren. Omwille van de Olympische Spelen misten we enkele sleutelspelers. En door externe factoren, die we jammer genoeg zelf niet in de hand hadden, sleepte het papierwerk van enkele inkomende transfers langer aan dan nodig."

"Op basis van de puntenoogst na de eerste zes wedstrijden drong deze beslissing drong zich op. We willen nu zo snel mogelijk een nieuwe coach aanstellen, die tijdens de internationale break het vervolg van de competitie voorbereidt. Te beginnen met de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen OH Leuven."