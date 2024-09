De terugkeer van Dennis Praet naar België komt steeds dichterbij

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Een terugkeer naar België lijkt dichter bij te komen voor Dennis Praet. De voormalige speler van Anderlecht kan bij Antwerp tekenen.

Dennis Praet was lang een optie voor Anderlecht. Het is nu echter niet meer relevant, aangezien het bestuur het trio Stroeykens-Leoni-Verschaeren niet in de weg wil staan.

Toch zoekt Dennis Praet nog steeds naar een oplossing. Hij gaf de voorkeur aan een terugkeer naar Italië, maar lijkt nu toch naar België te komen.

Dennis Praet nadert een deal met Antwerp

Volgens journalist Sacha Tavolieri en Het Nieuwsblad komt de deal tussen Antwerp en de voormalige Rode Duivel steeds dichterbij. De gesprekken tussen de middenvelder en de Great Old zouden vergevorderd zijn.

Met nog maar twee dagen te gaan tot het einde van de transferperiode, hebben er er in Deurne-Noord vertrouwen in dat ze Dennis Praet kunnen vastleggen.

Er werd ook gesproken over interesse in Davy Klaassen. Zijn contract bij Inter Milan liep af deze zomer, maar hij wordt als plan B gezien.