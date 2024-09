📷 'Triest verhaal: Maar liefst drie Belgische clubs zeggen njet tegen hopeloze ex-Rode Duivel'

Qatar, Turkije, MLS, noem maar op. Divock Origi zit op een zijspoor bij AC Milan en werd aan tal van clubs in heel wat competities aangeboden, maar nergens werd de interesse echt groot.

Volgens transferjournalist Ekrem Konur kregen zelfs drie Belgische clubs de vraag of ze Origi niet in dienst wilden nemen. Het gaat om RSC Anderlecht, Club Brugge en Royal Antwerp FC.

Drie keer kregen ze een njet te horen. De ex-Rode Duivel ligt in Milaan nog onder contract tot 30 juni 2026. Zijn marktwaarde wordt op dit moment door Transfermarkt geschat op 5 miljoen euro.

Origi is ondertussen 29 jaar oud. Het grote struikelblok is ongetwijfeld zijn riante loon. Hij zou bij AC Milan zes miljoen euro verdienen als we de ramingen mogen geloven.

Ook heel wat Turkse clubs kregen Origi aangeboden, maar zelfs daar was er niemand die daarop wilde ingaan. De zoektocht naar een nieuwe club is meer dan ooit een hopeloze reis geworden voor onze landgenoot.

🚨🆕 #TransferNews 🇧🇪

AC Milan's Belgian striker Divock Origi has been offered to many clubs, including RSC Anderlecht, Club Brugge and Royal Antwerp.



💰 However, no transfer has happened because his salary demands are too high. AC Milan is trying to find a new club for him,… pic.twitter.com/zx1xW7SK0t