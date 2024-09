Na alles heisa rond Marc Brys doet andere Belgische coach plots onthulling: "Samuel Eto'o wou me als bondscoach van Kameroen"

Marc Brys werd even geleden aangesteld als bondscoach van Kameroen. Nadien ontpopte zich een hele soap, want Samuel Eto'o was duidelijk geen fan van hem... Maar er had ook een andere Belgische coach langs de lijn kunnen staan bij Kamoeren.

Enkele Belgische coaches hebben zich flink in de kijker gewerkt in Afrika. De soap rond Marc Brys in Kameroen speelde zich nog niet zo heel lang geleden af. Maar er had evengoed een andere Belgische coach langs de lijn kunnen staan daar... Tom Saintfiet, die onlangs de nieuwe bondscoach van Mali werd, legde uit dat hij contact had met Eto'o. "De voorbije jaren heb ik opnieuw veel aanbiedingen gekregen. Jemen en Ethiopië, twee landen waar ik al had gewerkt, hebben me meermaals teruggevraagd. Maar intussen polsten ook de grote voetballanden", vertelde Saintfiet bij Gazet van Antwerpen. "Samuel Eto’o wou me als bondscoach van Kameroen", gaat hij verder. "De regering koos voor Marc Brys. Enfin, iedereen heeft die soap wel gevolgd, denk ik." "De voorbije maanden ben ik ook meermaals in gesprek geweest met Ghana en Nigeria. Ik merk dat ik vooral in Afrika een goede reputatie heb opgebouwd", besluit Saintfiet, die vrijdag zijn debuut maakt tegen Mozambique.