Befaamde 'trainerskerkhof' eist nu al eerste slachtoffer - timing is geen toeval leert het verleden

Christian Lattanzio (52) had de twijfelachtige eer om de eerste coach te zijn die dit seizoen in de Belgische eerste klasse ontslagen is. Sint-Truiden besloot de samenwerking met de Italiaanse trainer te beëindigen na een teleurstellende seizoensstart. De timing is niet onlogisch.

De start van het huidige seizoen verliep allesbehalve soepel voor STVV. Na zes wedstrijden heeft Sint-Truiden nog geen enkele overwinning behaald, heeft het al vijftien tegendoelpunten geïncasseerd en staat de club met slechts drie punten uit zes wedstrijden op de voorlaatste plaats in de ranglijst.

Enkel Beerschot staat nog onder De Kanaries. Tijd om de coach te ontslaan, denken ze dus bij de Limburgers. "We nemen deze beslissing met pijn in het hart. Want Christian is een intelligente en integere coach met vakkennis."

Met dank aan de Rode Duivels?

"Bovendien erkennen we dat de omstandigheden niet makkelijk waren. Omwille van de Olympische Spelen misten we enkele sleutelspelers. En door externe factoren, die we jammer genoeg zelf niet in de hand hadden, sleepte het papierwerk van enkele inkomende transfers langer aan dan nodig."

"Op basis van de puntenoogst na de eerste zes wedstrijden drong deze beslissing zich op", gaf STVV toe in een persbericht. Ondertussen werd met Felice Mazzu al een opvolger aangesteld die het team op het hoogste niveau moet houden.

De Kanaries gaven het in hun persbericht zelf ook al aan dat ze de interlandbreak wilden gebruiken om de nieuwe coach te vinden. En daar zit ook meteen een heel deel van de logica in. De timing is namelijk zeker niet toevallig.

Als er één moment in het seizoen is waar coaches het vaakst moeten vertrekken bij hun team? Dan is het tijdens een interlandbreak. Ook vorig seizoen vielen er veel coachesontslagen te betreuren in een interlandweek.

De reden is even eenvoudig als logisch: de nieuwe coach krijgt zo meteen een dag of tien-twaalf om zijn groep te leren kennen en kan zo meteen ook iets gaan neerzetten. Anders is het nog wat aftasten onder de nieuwe coach en duurt de malaise vaak nog iets te lang voort.

Schokeffect blijft vaak uit

Het echte schockeffect bij een coachwissel blijft overigens in 75% van de gevallen uit: een nieuwe coach doet het zeker niet altijd beter. Dus dan is het soms beter om voor een wissel te zorgen als er iets meer tijd is.

En dus weten de oefenmeesters nu ook al wat er de komende weken moet gaan gebeuren, want de volgende interlandbreak is er begin oktober. Dat is na tien speeldagen. Wie de komende vier wedstrijden slecht presteert, ligt dus dan mogelijk op het kapblok. De komende weken en maanden houden we u daarvan uiteraard verder op de hoogte.