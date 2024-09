'Club Brugge doet nog deal en laat speler naar verrassende club vertrekken'

Club NXT begon zijn seizoen in de Challenger Pro League met een knappe 4-0 zege tegen Lokeren-Temse en heeft ondertussen 5 op 9. Het team wil er dit seizoen staan, maar mogelijk zullen er wel nog een aantal zaken gaan gebeuren op de transfermarkt.

Van William Simba was in het begin van de competitie voorlopig niet al te veel sprake in de selectie. De speler lijkt dan ook op weg naar de uitgang uit The Farm van blauw-zwart.

"Het klopt dat hij aan het einde van zijn cyclus bij ons aan het komen is. En er is best wat vraag naar hem", aldus coach Veldman van Club NXT eerder al heel erg eerlijk.

Einde verhaal bij Club NXT

Hetzelfde was ook het geval voor Daniel Perez: "In afwachting trainen ze mee met ons. Ze doen dat schitterend, want ze delen hun ervaring met de ploeg. Simba heeft nog een contract tot juni 2025, maar met optie op een extra jaar.

© photonews

Volgens Het Nieuwsblad zou Simba nu op weg zijn naar Patro Eisden Maasmechelen en het team van Stijn Stijnen. De zaak moet natuurlijk de komende uren nog in orde gaan komen.

Patro Eisden is een reeksgenoot van Club NXT met de nodige ambities. Vorig seizoen haalden ze al de play-offs richting promotie.