Dender denkt aan Poolse verdediger

De verdediger werd in januari 2023 al eventjes door Strasbourg uitgeleend aan Zulte-Waregem, waar hij 13 wedstrijden speelde.

Volgens Sacha Tavolieri zijn de onderhandelingen voor de permanente overgang van Fila naar Dender in een gevorderd stadium. De Poolse speler bevindt zich momenteel in België om de laatste stappen van zijn transfer te voltooien.

Bij het Franse Strasbourg heeft de 26-jarige Pool zich nooit echt kunnen bewijzen. In de Ligue 1 kwam hij slechts 19 keer in actie.

Volgens Transfermarkt heeft Fila nog een contract tot 2025 in Frankrijk. Zijn transferwaarde wordt geschat op 700.000 euro.

Dender zit in een goede flow en staat momenteel samen met Anderlecht bovenaan in de Jupiler Pro League. Na de interlandbreak wacht er op vrijdag een thuiswedstrijd tegen Standard.

šŸ‡µšŸ‡± Racing Strasbourg central back now close to join the newly #JPL promoted club! Talks are now advanced for the permanent move of Karol Fila who’s currently in Belgium to complete his signing. #mercato #JPL #Ligue1 #RCSA pic.twitter.com/QS5XIjvPlt