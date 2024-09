Dendoncker en Praet in volgende selectie Rode Duivels? Franky Van Der Elst is duidelijk

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Leander Dendoncker en Dennis Praet spelen opnieuw in de Jupiler Pro League. De vraag rijst dan al snel of zij weer Rode Duivel zullen worden.

Leander Dendoncker speelt opnieuw voor RSC Anderlecht. Ook Dennis Praet leek op weg naar paarswit, al wordt hij normaal dit weekend of begin volgende week voorgesteld bij Royal Antwerp FC.

Toch valt het niet te onderschatten dat er meteen druk op hun schouders zal liggen. “Antwerp haalt Praet niet enkel om louter de kern te stofferen. Hij zal het verschil moeten maken. Ook van Dendoncker zal veel verwacht worden”, zegt Franky Van Der Elst aan Het Nieuwsblad.

Al verwacht de analist ook dat zij de nodige kwaliteit zullen leveren voor hun nieuwe werkgever. “Ze zijn nog niet versleten, hebben goesting om zich te tonen en hebben beroepsernst. Naar het voorbeeld van Alderweireld, Hazard en Vertonghen.”

Zo goed als geen spelers uit JPL bij Rode Duivels

Lang niet elke terugkeer van Rode Duivels naar de Jupiler Pro League waren een groot succes. Denk maar aan Nainggolan, Boyata en Mirallas, al zijn Praet en Dendoncker volgens Van Der Elst wel nog een andere categorie.

Toch levert een goed seizoen in de Jupiler Pro League niet meteen ook een selectie op. Domenico Tedesco selecteert zo goed als geen spelers uit de Belgische competitie. In de huidige selectie zit enkel Maxim De Cuyper.

“Ze zullen het dus écht goed moeten doen om weer in aanmerking te komen. Ze hebben er in elk geval de leeftijd en het potentieel voor, maar het is wellicht het laatste van hun zorgen. Nu moeten ze vooral spelen.”