Hoe ook Operatie Propere Handen zijn impact heeft op de latere sluiting van Belgische transfermarkt

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In heel veel andere landen is de transfermercato ondertussen al een weekje dicht, maar op 6 september zitten we toch nog uit te kijken naar de laatste deals in België. Ook vorig seizoen ging de markt in België iets later toe dan in de topcompetities.

Tot enkele jaren geleden sloot de transfermarkt in België samen met die in heel wat andere grote landen. De deadline was op 31 augustus om 23.59 uur, tenzij die dag in het weekend valt - dan werd er uitgeweken naar de daaropvolgende maandag. In België is het ondertussen een andere zaak. Ook dit seizoen sluit de zomermercato pas op 6 september om 23.59 uur. En dus zitten we ook deze vrijdag voor u klaar om u nog enkele uren met alle toptransfers om de oren te slaan. © photonews Ook 'Propere Handen' zit daar volgens Lorin Parys, CEO van de Pro League, voor iets tussen. "Het vraagt meer tijd en het zou jammer zijn dat je daardoor een transfer misloopt. We gaan bij elke transfer na wie de tegenpartij is en hoe de transactie in elkaar zit." Duidelijke reglementering "Die vragen moeten beantwoord en gedocumenteerd worden. Zo krijg je geen toestanden zoals voor Operatie Propere Handen", aldus Parys bij Sporza Daily. "Onze clubs moeten tijdens die transferdagen tot het gaatje gaan en hebben heel veel werk om alles in orde te brengen", beseft hij. En dus moet alles tot in het puntje in orde zijn.