KDB openhartig over toekomst Rode Duivels: "In 2026 zal ik er 35 zijn"

Kevin De Bruyne heeft tijdens zijn vakantie even overwogen om te stoppen als Rode Duivel, maar hij besloot zijn internationale carrière voort te zetten.

Als je nog het WK wil spelen, dan kan je niet zeggen dat je een jaar niet meer beschikbaar bent voor de nationale ploeg, en vervolgens toch weer opgeroepen wil worden. Dat is niet correct naar de groep toe,” legt De Bruyne uit tegenover Het Laatste Nieuws.

Hoewel De Bruyne aangeeft dat deze campagne waarschijnlijk zijn laatste zal zijn, lijkt hij open te staan voor het onbekende. Hij verwijst naar de langdurige carrières van andere sterren zoals Luka Modric en Cristiano Ronaldo die steeds internationaal blijven presteren.

“Ik ken Luka een beetje. Hij is een goeie vriend van Kovacic, met wie ik ook bevriend ben. Maar je bent hier wel over twee spelers bezig die blijven gaan. De meeste mensen zijn niet zo,” zegt De Bruyne.

De Bruyne is realistisch over zijn eigen toekomst. “Ik denk dat ik al lang genoeg aan het gaan ben. Mijn keuze staat nog niet vast. Ik weet niet hoe ik me over twee jaar zal voelen, maar laat ons realistisch zijn. In 2026 zal ik er 35 zijn,” reflecteert hij.

KDB verzamelde al ruim 105 caps voor de Rode Duivels en wist daarin 28 keer te scoren. Op het WK van 2018 in Rusland behaalde hij met de Duivels een bronzen medaille.