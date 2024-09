Kevin De Bruyne wil er niet van weten: "Dat is niet correct"

Kevin De Bruyne is nog altijd Rode Duivel. De speler van Manchester City wil voorlopig nog niet stoppen bij de nationale ploeg.

Kevin De Bruyne stond donderdag de pers te woord vanuit Hongarije. Op die persconferentie ging hij geen onderwerp de weg uit. Zo praatte hij vrank en vrij over de uitschakeling tegen Frankrijk op het EK in Duitsland.

Na een grote toernooi is het altijd uitkijken of er internationals zijn die besluiten om er de brui aan te geven. Het was voor bondscoach Domenico Tedesco toch wel even afwachten of hij de draaischijf van zijn ploeg niet zou kwijtspelen.

De Bruyne geeft aan dat hij tijdens zijn vakantie wel degelijk overwogen heeft om te stoppen als Rode Duivel. “Héél even, maar ik voel me nog goed”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

De grote doelstelling van De Bruyne op dit moment is om aan het volgende wereldkampioenschap deel te nemen. Al zou De Bruyne nu eventjes njet kunnen zeggen en volgend jaar weer aansluiten bij de nationale ploeg.

“Als je nog het WK wil spelen, dan kan je niet zeggen dat je een jaar niet meer beschikbaar bent voor de nationale ploeg, en vervolgens toch weer opgeroepen wil worden. Dat ga ik nooit doen. Dat is niet correct naar de groep toe”, besluit hij.